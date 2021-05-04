Twitter розповів про нову можливість, яка з'явилася в соцмережі в тестовому режимі — функції Spaces.

Про це повідомляється на сторінці Spaces.

Тепер в Twitter можна буде створювати аудіокімнати – аналогічні тим, що в соцмережі Clubhouse.

Наразі функція знаходиться у режимі тестування і доступна для користування лише деяким людям. Користувачі зможуть запрошувати у віртуальні кімнати підписників, а також тих, хто зареєструвався у соцмережі нещодавно. За модерацію кімнати відповідальний її творець. Він може додавати людей в чат і давати їм можливість висловитися.

“Наш новий експеримент об’єднує людей для безпосереднього спілкування в інтимному, діалоговому просторі”, – повідомила компанія.

Там також зазначили, що іноді 280 символів, якими обмежений твіт, недостатньо, щоб висловити думку – водночас голос здатний передати емоції.

Але є нюанс – функцією Spaces зможуть скористатися тільки юзери з 600 і більше підписниками. Зазначено, що оновлення буде доступно для пристроїв iOS і Android.