В Twitter введут два новых типа аккаунтов для ботов и пользователей, которые умерли, в следующем году.

О деталях рассказали в пресс-службе Twitter.

Команда соцсети сейчас работает над улучшением верификации пользователей. В дополнение к этому запланировано введение новых способов обозначения различных типов аккаунтов.

Ранее в соцсети начали внедрять ярлыки для аккаунтов политиков, правительственных учреждений и государственных СМИ. Теперь изменений претерпевают аккаунты ботов и пользователей, которые умерли.

Так учетные записи, которые автоматически публикуют сообщения в Twitter (боты), получат специальные метки.

“В 2021 году мы планируем создать новый тип учетной записи, чтобы отличать автоматизированные учетные записи от аккаунтов, управляемых человеком, чтобы людям было легче узнать, что это бот или нет”, — отметили в компании.

В Twitter отмечают, что боты могут быть и полезными, например, когда речь идет об извещении о землетрясениях.

Аккаунты лиц, которые умерли, будут не удалять, а превращать в определенный онлайн-мемориал.

“В 2021 году мы планируем создать учетную запись нового типа, специально предназначенный для мемориализованих аккаунтов. Это также будет сопровождаться обновленной политикой мемориалиации”, — добавили в компании.

Конкретных дат, когда изменения введут, пока не называют.