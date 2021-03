Об этом сообщает ВВС.

На странице Стратегического командования США было написано: “; l ;; gmlxzssaw”.

Спустя несколько минут странный твит удалили.

В Сети появилось сообщение о том, что аккаунт якобы взломали.

Но в реальности было все по-другому. Автором такого твита был “молодой член семьи менеджера ведомства”.

Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday.

Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 29, 2021