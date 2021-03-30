Об этом сообщает ВВС.
На странице Стратегического командования США было написано: “; l ;; gmlxzssaw”.
Спустя несколько минут странный твит удалили.
В Сети появилось сообщение о том, что аккаунт якобы взломали.
Но в реальности было все по-другому. Автором такого твита был “молодой член семьи менеджера ведомства”.
Filed a FOIA request with U.S. Strategic Command to see if I could learn anything about their gibberish tweet yesterday.
Turns out their Twitter manager left his computer unattended, resulting in his "very young child" commandeering the keyboard. pic.twitter.com/KR07PCyCUM
— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 29, 2021
” Twitter-менеджер команды … на мгновение оставил учетную запись команды открытой и без присмотра”, – сообщили об этом инциденте.
Менеджер работал из дома.
“Его очень маленький ребенок воспользовался ситуацией и начал играть с ключами и, к сожалению, сам того не зная, опубликовал твит”, – ответили в ведомстве.
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