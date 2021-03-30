Об этом сообщает ВВС.

На странице Стратегического командования США было написано:  “; l ;; gmlxzssaw”.

Спустя несколько минут странный твит удалили.

В Сети появилось сообщение о том, что аккаунт якобы взломали.

Но в реальности было все по-другому. Автором такого твита был “молодой член семьи менеджера ведомства”.

” Twitter-менеджер команды … на мгновение оставил учетную запись команды открытой и без присмотра”, – сообщили об этом инциденте.

Менеджер работал из дома.

“Его очень маленький ребенок воспользовался ситуацией и начал играть с ключами и, к сожалению, сам того не зная, опубликовал твит”, – ответили в ведомстве.

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