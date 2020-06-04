У участников стрельбы в Броварах изъяли арсенал оружия

У участников массовой перестрелки в Броварах правоохранители провели обыски и изъяли арсенал оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, одежда, в которую, вероятно, были одеты задержанные во время перестрелки, черновые записи.

Фото: Национальная полиция Украины

Кроме того, правоохранители продолжают разыскивать остальных участников стрельбы.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовным производствах, открытых по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.