У жительницы Сумщины, которая умерла два дня назад, подтвердили коронавирус. Она также инфицировала ним еще трех своих родственников.

Об этом сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин на своей странцие в Facebook.

“По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат”, – написал он.

По словам Семенихина, также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников.

Ранее сообщалось, что в Сумской области умерла жительница Конотопского района, у которой экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат.