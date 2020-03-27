Об этом сообщил мэр города Конотоп Артем Семенихин на своей странцие в Facebook.
“По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат”, – написал он.
По словам Семенихина, также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников.
Ранее сообщалось, что в Сумской области умерла жительница Конотопского района, у которой экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат.
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- Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны на 30 дней и продлить карантин до 24 апреля в связи со вспышкой коронавируса.