Об этом сообщает агентство Reuters.
В течение 100 дней в стране с населением в 96 млн человек не фиксировались новые случаи заражения. Но неделю тому назад возникла вспышка в популярном курортном городе Дананг.
По данным Министерства охраны здоровья Вьетнама, первой жертвой вируса стал 70-летний мужчина. Он скончался утром в пятницу, 31 июля.
Спустя несколько часов умер 61-летний мужчина. Согласно предварительным данным, обе жертвы заразились коронавирусом в Дананге.
В последнее время город посетили десятки тысяч туристов со всей страны (на фоне ослабления опасений из-за коронавируса).
В данный момент в Дананг отправилась группа экспертов, которые ранее помогали преодолевать вспышки в других регионах Вьетнама. В городе строят полевой госпиталь на 1000 коек, чтобы облегчить нагрузку на городские больницы.
Во вьетнамском МОЗ также сообщили о 82 новых случаях инфицирования COVID-19. Это самый высокий суточный показатель за все время вспышки вируса в стране.
В столице Вьетнама – Ханое в четверг начали массовое тестирование на коронавирус. К полудню пятницы, 31 июля, были протестированы 21 тыс. 732 человека.
В столице запретили проведение больших собраний. Также были закрыты бары и ночные клубы, киоски с уличной едой и залы караоке.
Власти Ханоя заявили, что рестораны и супермаркеты могут оставаться открытыми, но должны принять меры по социальному дистанцированию.
Стоит отметить, что за все время эпидемии во Вьетнаме зафиксировали 546 случаев заражения.
- Ранее в Северной Корее сообщили о первом подозрении на COVID-19. Власти страны объявили чрезвычайную ситуацию и закрыли пограничный город после того, как туда приехал человек с подозрением на коронавирус. Он вернулся из Южной Кореи.