Во Вьетнаме зафиксировали первых два летальных случая среди пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В течение 100 дней в стране с населением в 96 млн человек не фиксировались новые случаи заражения. Но неделю тому назад возникла вспышка в популярном курортном городе Дананг.

По данным Министерства охраны здоровья Вьетнама, первой жертвой вируса стал 70-летний мужчина. Он скончался утром в пятницу, 31 июля.

Спустя несколько часов умер 61-летний мужчина. Согласно предварительным данным, обе жертвы заразились коронавирусом в Дананге.

В последнее время город посетили десятки тысяч туристов со всей страны (на фоне ослабления опасений из-за коронавируса).

В данный момент в Дананг отправилась группа экспертов, которые ранее помогали преодолевать вспышки в других регионах Вьетнама. В городе строят полевой госпиталь на 1000 коек, чтобы облегчить нагрузку на городские больницы.

Во вьетнамском МОЗ также сообщили о 82 новых случаях инфицирования COVID-19. Это самый высокий суточный показатель за все время вспышки вируса в стране.

В столице Вьетнама – Ханое в четверг начали массовое тестирование на коронавирус. К полудню пятницы, 31 июля, были протестированы 21 тыс. 732 человека.

В столице запретили проведение больших собраний. Также были закрыты бары и ночные клубы, киоски с уличной едой и залы караоке.

Власти Ханоя заявили, что рестораны и супермаркеты могут оставаться открытыми, но должны принять меры по социальному дистанцированию.

Стоит отметить, что за все время эпидемии во Вьетнаме зафиксировали 546 случаев заражения.