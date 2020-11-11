11 ноября ко Дню Независимости в Варшаве ультраправые активисты устроили многотысячную акцию несмотря на наложенные мэрией карантинные ограничения. Происходили столкновения с полицией.

Об этом сообщает местный телеканал TVN Warszawa.

В этом году Марш Независимости должен был пройти как автопробег под лозунгом “Наша цивилизация, наши принципы”, но очень быстро превратился в многотысячный марш, в котором участвовали и машины, и пешеходы. Многие участники события, которых было несколько тысяч, принесли с собой красно-белые флаги.

Перед Маршем часть участников собралась под Дворцом культуры и науки и жгла файеры.

После протестующие начали собираться в колонны, которые занимали автодороги, и перекрывали движение автомобилей. Перед стартом Марша перед собравшимися выступили глава “Национального движения”, глава партии “Всепольская молодежь” и глава ассоциации “Марш Независимости”. Тогда колонны отправились в направлении объезда Вашингтона.

Представитель мэрии Варшавы Каролина Галецкая публично объявила, что разрешения на проведение акции не было, кроме того, ее проведение запрещено судом.

Полиция сперва сообщила, что отслеживает лиц, использующих пиротехнические средства, а затем начала призывать протестующих разойтись, поскольку акция несанкционированная.

Podejmowane są interwencje wobec osób, które w Al. Jerozolimskich używały materiałów pirotechnicznych. Zabezpieczono kilkadziesiąt sztuk rac i świec dymnych. Legitymowane są osoby, które używały takich materiałów. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Вскоре появились первые сообщения о столкновениях между протестующими и полицейскими. Полиция заявила, что принимаются прямые меры принуждения.

W rejonie Ronda de Gaulle'a grupy chuliganów zaatakowały policjantów chroniących bezpieczeństwa innych ludzi. Do działań wprowadzono pododdziały zwarte. W celu przywrócenia porządku prawnego wykorzystywane są środki przymusu bezpośredniego. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Впоследствии в СМИ начала появляться информация, что некоторые участники акции закидывают петардами админздания, полицейских и журналистов.

Представитель мэрии Каролина Галецкая также заявила, на маршруте марша возникают “опасные ситуации” — попытки поджечь двери админзданий и столкновения с полицейскими.

Patrioci szturmujący Empik po dzieła Jana Pawła II i kardynała Dziwisza. pic.twitter.com/DbtDDWO96F — dir_ekt (@x_direkt) November 11, 2020

Когда толпа собралась на площадке Национального стадиона, активисты и дальше бросали файеры и бутылки в полицию, полицейские просили разойтись и начали задерживать наиболее агрессивных протестующих.

Полиция начала окружать демонстрантов, количество правоохранителей было увеличено. По сообщениям полиция, некоторые офицеры получали ранения.

“С целью восстановления общественного порядка в рамках действующего законодательства осуществляется деятельность подразделений полиции. Несколько полицейских получили ранения. Применяются меры принуждения, включая перечный спрей и, в отдельных случаях, гладкоствольное оружие”, — сообщали в полиции.

W celu przywrócenia porządku publicznego, w ramach obowiązującego prawa prowadzone są działania pododdziałów zwartych policji. Kilku policjantów zostało rannych. Wykorzystywane są środki przymusu bezpośredniego w tym gaz pieprzowy i w indywidualnych przypadkach broń gładkolufowa. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

К моменту, когда протестующие пришли к стадиону, значительная часть демонстрантов уже разошлась, а организаторы Марша сообщили в соцсетях о его завершении. Под стадионом остались только несколько сотен человек.

В помещениях стадиона сейчас находится временный госпиталь для лечения больных COVID-19. Протестующие мешали движению скорых и грузовиков, поэтому полицейским пришлось разогнать их.

Z chuliganami się nie negocjuje. Nieważne, gdzie są i jakie głoszą poglądy. Ważne, jak się zachowują. W takich przypadkach zawsze będziemy działać zdecydowanie dla przywrócenia porządku i zapewnienia bezpieczeństwa innych ludzi. pic.twitter.com/rJ1EhC5QPu — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Сейчас местные власти выясняет убытки после акции протеста, а полиция сообщает, что будет пытаться идентифицировать и привлечь к ответственности тех, кто принимал участие в столкновениях и поджогах.

Zachowanie chuliganów, ich agresja i zagrażanie bezpieczeństwu innych osób wymagały zdecydowanej reakcji z naszej strony. Będziemy ustalać tożsamość wszystkich uczestników takich burd i ataków na policjantów oraz pociągać ich do odpowiedzialności przed sądem. pic.twitter.com/FdybaqutlX — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020