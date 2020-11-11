Об этом сообщает местный телеканал TVN Warszawa.

В этом году Марш Независимости должен был пройти как автопробег под лозунгом “Наша цивилизация, наши принципы”, но очень быстро превратился в многотысячный марш, в котором участвовали и машины, и пешеходы. Многие участники события, которых было несколько тысяч, принесли с собой красно-белые флаги.

Перед Маршем часть участников собралась под Дворцом культуры и науки и жгла файеры.

Фото: TVN

Фото: TVN

Фото: TVN

После протестующие начали собираться в колонны, которые занимали автодороги, и перекрывали движение автомобилей. Перед стартом Марша перед собравшимися выступили глава “Национального движения”, глава партии “Всепольская молодежь” и глава ассоциации “Марш Независимости”. Тогда колонны отправились в направлении объезда Вашингтона.

Фото: РАР

Представитель мэрии Варшавы Каролина Галецкая публично объявила, что разрешения на проведение акции не было, кроме того, ее проведение запрещено судом.

Полиция сперва сообщила, что отслеживает лиц, использующих пиротехнические средства, а затем начала призывать протестующих разойтись, поскольку акция несанкционированная.

Вскоре появились первые сообщения о столкновениях между протестующими и полицейскими. Полиция заявила, что  принимаются прямые меры принуждения.

Впоследствии в СМИ начала появляться информация, что некоторые участники акции закидывают петардами админздания, полицейских и журналистов.

Представитель мэрии Каролина Галецкая также заявила, на маршруте марша возникают “опасные ситуации” — попытки поджечь двери админзданий и столкновения с полицейскими.

Когда толпа собралась на площадке Национального стадиона, активисты и дальше бросали файеры и бутылки в полицию, полицейские просили разойтись и начали задерживать наиболее агрессивных протестующих.

Фото: РАР

Фото: РАР

Фото: РАР

Полиция начала окружать демонстрантов, количество правоохранителей было увеличено. По сообщениям полиция, некоторые офицеры получали ранения.

“С целью восстановления общественного порядка в рамках действующего законодательства осуществляется деятельность подразделений полиции. Несколько полицейских получили ранения. Применяются меры принуждения, включая перечный спрей и, в отдельных случаях, гладкоствольное оружие”, — сообщали в полиции.

К моменту, когда протестующие пришли к стадиону, значительная часть демонстрантов уже разошлась, а организаторы Марша сообщили в соцсетях о его завершении. Под стадионом остались только несколько сотен человек.

В помещениях стадиона сейчас находится временный госпиталь для лечения больных COVID-19. Протестующие мешали движению скорых и грузовиков, поэтому полицейским пришлось разогнать их.

Сейчас местные власти выясняет убытки после акции протеста, а полиция сообщает, что будет пытаться идентифицировать и привлечь к ответственности тех, кто принимал участие в столкновениях и поджогах.