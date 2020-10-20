Об этом сообщили в мэрии Варшавы.
Деньги, сэкономленные из-за отмены празднований, останутся в бюджете столицы.
“Здоровье жителей – самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города”, – заявила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая.
Она надеется, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.
По заболеваемости COVID-19 Польша занимает 10 место в Европе и 29 – в мире.
- 13 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий временно перешел на удаленный режим работы. Политик самоизолировался после тесного контакта с зараженным коронавирусом.