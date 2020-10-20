В столице Польши, Варшаве, на фоне вспышки заболеваний коронавирусом COVID-19, власти приняли решение отменить все мероприятия, связанные с празднованием Нового года.

Об этом сообщили в мэрии Варшавы.

Деньги, сэкономленные из-за отмены празднований, останутся в бюджете столицы.

“Здоровье жителей – самое главное. Отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города”, – заявила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая.

Она надеется, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.

По заболеваемости COVID-19 Польша занимает 10 место в Европе и 29 – в мире.