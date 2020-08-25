Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил творческий коллектив Львовской национальной академии искусств, который создал памятную доску.
На открытии присутствовали директор департамента международного сотрудничества министерства культуры и национального наследия РП Уршула Шльонзак, заместитель директора Восточного департамента МИД Польши Томаш Орловский, украинские и польские дипломаты и представители украинской общины.
- Ранее сообщалось, что депутаты 12 стран Европейского Союза и Содружества наций выступили с совместным заявлением ко Дню Независимости Украины, в котором напомнили об аннексии Крыма и войне в Донбассе.