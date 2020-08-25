В Варшаве (Польша) 24 августа, в День Независимости Украины, на здании украинского посольства открыли памятную доску героям Небесной сотни, павшим военным, добровольцам, волонтерам, жертвам российской агрессии.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил творческий коллектив Львовской национальной академии искусств, который создал памятную доску.

На открытии присутствовали директор департамента международного сотрудничества министерства культуры и национального наследия РП Уршула Шльонзак, заместитель директора Восточного департамента МИД Польши Томаш Орловский, украинские и польские дипломаты и представители украинской общины.