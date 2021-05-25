Департамент авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі оприлюднив стенограму переговорів диспетчера з пілотом літака компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний журналіст, співзасновник популярного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Однак аудіозапис не опублікували.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

На момент публікації цього матеріалу посилання на стенограму переговорів недоступне, однак білоруські ЗМІ встигли ознайомитися з текстом розмови.

За даними видання, зі стенограми, яку опублікувала підконтрольна невизнаному президенту Олександру Лукашенку влада Білорусі, випливає, що екіпаж літака начебто самостійно прийняв рішення сідати в аеропорту Мінська. При цьому відомство відмовилося опублікували аудіостенограму.

Повідомляється, що 23 травня аеропорт Мінська отримав електронного листа від адресата [email protected]. У ньому повідомлялося про загрозу теракту над Вільнюсом. Диспетчер оперативно вийшов на зв’язок з пілотом лайнера та повідомив про це. Також екіпажу рекомендували посадити лайнер в столиці Білорусі.

Наголошується, що пілот кілька разів намагався уточнити джерело цієї інформації.

Видання Minsknews зазначає, що диспетчер білоруського управління повітряним рухом повідомив пілоту про бомбу о 12:30.

“Щоб ви знали, у нас є інформація від спецслужб про те, що у вас бомба на борту, і вона може бути активована над Вільнюсом“, – сказав диспетчер.

Також він рекомендував пілоту посадити літак в Мінську, оскільки це найближче летовище. Екіпаж протягом 16 хвилин уточнював інформацію про небезпеку і про те, звідки прийшли рекомендації сісти в Мінську.

Не отримавши чітку відповідь пілот заявив:

“Ми оголошуємо надзвичайну ситуацію MAYDAY і збираємося перенаправити літак в аеропорт Мінська”.

Також він запросив дозвіл на зниження до висоти 10 тисяч футів.

Диспетчер наголосив, що екіпаж повинен пояснити ситуацію пасажирам і запитати, чи є на борту небезпечний вантаж.

Пілот відповів, що небезпечного вантажу немає й на борту знаходяться 133 людини.

У департаменті заявили, що на екіпаж начебто не чинили тиску й пілота не примушували сідати у Мінську.

Крім того, відомство заявило, що Білорусь створила комісію з розслідування обставин інциденту, і департамент з авіації запрошує всі зацікавлені міжнародні організації, а також профільні відомства США і ЄС взяти участь в розслідуванні.

Напередодні стало відомо, що Україна з середи, 26 травня, припиняє авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й затриманням опозиційного журналіста, співзасновника популярного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Білорусь направила ноту протесту Україні через рішення припинити авіасполучення після інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську й затриманням Протасевича.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.