В субботу, 12 декабря, в Вашингтоне тысячи сторонников действующего президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста против итогов президентских выборов.

Об этом сообщает издание Axios.

В акции под названием “Stop The Steal” (“Остановите кражу”) приняли участие жители США, которые отказываются признавать поражение Трампа на выборах и победу Джо Байдена, а также верят в необоснованные “теории заговора” по поводу “кражи” результатов выборов.

Участники протеста надели кепки с лозунгами Трампа “America first” (“Америка на первом месте”), “Make America Great Again!” (“Сделаем Америку снова великой!”) и другими. Они держали плакаты и флаги с соответствующей символикой.

Как сообщает агентство Reuters, сторонники Трампа промаршировали по центру Вашингтона к Белому дому, Конгрессу США и Верховному суду.

Лишь немногие из протестующих носили защитные маски для лица, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом COVID-19 в стране и директиву местных властей о необходимости их носить на улице.

Были среди демонстрантов и те, кто примерил маски, имитирующие лицо Трампа.

Возле гостиницы Trump Hotel к маршу присоединились около 200 представителей крайне правой, неофашистской организации “Proud Boys”, которая поддерживает Трампа. Многие из них были в бронежилетах и шлемах.

Возле Верховного суда перед участниками акции выступил Майкл Флинн – бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности. Он был фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства в выборы в США в 2016 году. Это было первое публичное выступление Флинна с тех пор, как Трамп его помиловал в конце ноября этого года.

Акция проходила в основном мирно, однако после обеда представители “Proud Boys” вступили в перепалку с примерно 200 участниками контрпротеста. Это произошло на площади Black Lives Matter Plaza недалеко от Белого дома. Также есть информация, что между ними вспыхнули стычки.

В итоге были задержаны не менее 5-6 человек.

Moments after I took this video fireworks exploded at the front entrance of the Hyatt Hotel. Proud Boys and anti-fascist protesters had been starting to brawl at the entrance. Police in riot gear have since cleared the street back to 16th. #DCprotests pic.twitter.com/LJV0YRDfMW — Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020

Сам Трамп отреагировал на акцию протеста. Так, в субботу утром он написал в своем Twitter: “Вот это да! Тысячи людей собираются в Вашингтоне (округ Колумбия), на акцию “Stop the Steal”. Не знал об этом, но я их увижу!”

Впоследствии Трамп отправился на футбольный матч в Военную академию США в Уэст-Пойнт. Он несколько раз пролетел на вертолете Marine One над толпами протестующих.

Акции протеста также были запланированы в штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада и Аризона, где кампания Трампа ранее ставила под сомнение подсчет голосов.

Как известно, Трамп безосновательно отказывается признавать свое поражение на президентских выборах. Его команда подавала множество исков, пытаясь оспорить результаты выборов, но эти попытки не увенчались успехом.

Уже через несколько дней (14 декабря) должна собраться Коллегия выборщиков, которая утвердит итоги выборов. По прогнозам, избранный президент Джо Байден наберет 306 голосов выборщиков, а Трамп – 232. Чтобы стать президентом, требуется 270 голосов выборщиков.