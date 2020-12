Об этом сообщает издание Axios.

В акции под названием “Stop The Steal” (“Остановите кражу”) приняли участие жители США, которые отказываются признавать поражение Трампа на выборах и победу Джо Байдена, а также верят в необоснованные “теории заговора” по поводу “кражи” результатов выборов.

Участники протеста надели кепки с лозунгами Трампа “America first” (“Америка на первом месте”), “Make America Great Again!” (“Сделаем Америку снова великой!”) и другими. Они держали плакаты и флаги с соответствующей символикой.

Как сообщает агентство Reuters, сторонники Трампа промаршировали по центру Вашингтона к Белому дому, Конгрессу США и Верховному суду.

Лишь немногие из протестующих носили защитные маски для лица, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом COVID-19 в стране и директиву местных властей о необходимости их носить на улице.

Были среди демонстрантов и те, кто примерил маски, имитирующие лицо Трампа.

Возле гостиницы Trump Hotel к маршу присоединились около 200 представителей крайне правой, неофашистской организации “Proud Boys”, которая поддерживает Трампа. Многие из них были в бронежилетах и шлемах.

Возле Верховного суда перед участниками акции выступил Майкл Флинн – бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности. Он был фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства в выборы в США в 2016 году. Это было первое публичное выступление Флинна с тех пор, как Трамп его помиловал в конце ноября этого года.

Акция проходила в основном мирно, однако после обеда представители “Proud Boys” вступили в перепалку с примерно 200 участниками контрпротеста. Это произошло на площади Black Lives Matter Plaza недалеко от Белого дома. Также есть информация, что между ними вспыхнули стычки.

В итоге были задержаны не менее 5-6 человек.

Moments after I took this video fireworks exploded at the front entrance of the Hyatt Hotel. Proud Boys and anti-fascist protesters had been starting to brawl at the entrance. Police in riot gear have since cleared the street back to 16th. #DCprotests pic.twitter.com/LJV0YRDfMW

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) December 12, 2020