Папа Римский Франциск инициировал бесплатное тестирование на коронавирус для бедных и бездомных в Риме в рамках Всемирного дня бедных людей Римско-католической церкви.

Об этом сообщает Reuters.

Биоматериал предлагают сдать в клинике на площади Святого Петра, которую Папа создал несколько лет назад для оказания основной медицинской помощи обездоленным людям.

Архиепископ Рино Фисикелла заявил журналистам, что ежедневно проводится около 50 бесплатных тестов на коронавирус, и эта инициатива продлится до конца пандемии.

Бездомные с отрицательным тестом получают направление в специальный приют. Люди с положительным тестом получают необходимое медицинское лечение.

Большинство бездомных в Риме – это иностранцы, которые не имеют семейного врача. Но и итальянцы, которые столкнулись с финансовыми трудностями, не обращаются к семейным врачам, поскольку стесняются.

Папа установил Всемирный день бедных четыре года назад, чтобы привлечь внимание к нуждающимся, особенно в развитых странах. В этом году праздник будут отмечать в воскресенье, 15 ноября. Папа традиционно проводил мессу в базилике Святого Петра, а затем угощал 1500 бездомных людей обедом в ватиканской столовой. Из-за пандемии коронавируса, в этом году на мессу попадут всего 100 бездомных, но каждому нуждающемуся дадут продовольственный набор.