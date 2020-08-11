В Беларуси пользователи мобильного интернета рассказали о проблемах в его работе.

Об этом сообщил в Telegram-канале портал TUT.BY.

Журналисты портала из Минска сообщают, что начались проблемы с мобильным интернетом в районе цирка, площади Победы, рядом с мотовелозаводом, на проспекте Дзержинского. Есть проблемы с передачей данных во всех трех мобильных операторов, работающих в стране.

По данным оппозиционных каналов, до этого Государственная национальная телекоммуникационная компания Беларуси “Белтелеком” сообщала, что отключит всю связь с 18:00. Об отключении официально предупредили все предприятия.

Кроме того, по информации Telegram-канала NEXTA, читатели жалуются, что во всех областных центрах Беларуси мобильный интернет пропал полностью.

NEXTA также проинструктировал пользователей, как обходить блокировки интернета.

“При проблемах с доступом к интернету пробуйте принудительно переключать ваши мобильные телефоны с 4G на 3G, а также использовать VPN вроде Psiphon и Opera”, – сообщил канал.