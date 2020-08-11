Об этом сообщил в Telegram-канале портал TUT.BY.
Журналисты портала из Минска сообщают, что начались проблемы с мобильным интернетом в районе цирка, площади Победы, рядом с мотовелозаводом, на проспекте Дзержинского. Есть проблемы с передачей данных во всех трех мобильных операторов, работающих в стране.
По данным оппозиционных каналов, до этого Государственная национальная телекоммуникационная компания Беларуси “Белтелеком” сообщала, что отключит всю связь с 18:00. Об отключении официально предупредили все предприятия.
Кроме того, по информации Telegram-канала NEXTA, читатели жалуются, что во всех областных центрах Беларуси мобильный интернет пропал полностью.
NEXTA также проинструктировал пользователей, как обходить блокировки интернета.
“При проблемах с доступом к интернету пробуйте принудительно переключать ваши мобильные телефоны с 4G на 3G, а также использовать VPN вроде Psiphon и Opera”, – сообщил канал.
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
- Сегодня стало известно, что Светлана Тихановская уехала из страны и сейчас находится в Литве.