Капитан сэр Том Мур, столетний британский ветеран Второй мировой войны, который собрал 33 миллиона фунтов стерлингов (45 млн долларов) для врачей, госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщила дочь Мура Ханна Ингрэм-Мур на странице фонда его имени в Twitter.

Дочь рассказала, что он лечился от пневмонии в течение последних нескольких недель, а на прошлой неделе дал положительный результат на COVID-19.

Также она сказала, что ее отец не был в реанимации и еще не получил вакцину от COVID-19 из-за лекарства, которое он принимал от пневмонии.

Премьер-министр Борис Джонсон написал в Twitter слова поддержки для ветерана.

“Я очень много думаю о капитане Томе Муре и его семье. Вы вдохновили всю нацию, и я знаю, что мы все желаем вам полного выздоровления”, – написал он.

Ветеран приобрел всемирную известность после того, как во время карантина весной 2020 года его семья запустила от его имени кампанию по сбору средств для службы здравоохранения Великобритании. В обмен на пожертвовании Мур пообещал 100 раз обойти на ходунках свой небольшой сад до того, как ему исполнится 100 лет. 17 апреля в прямом эфире канала BBC он закончил сотый обход сада, собрав 17 млн фунтов (23,3 млн долларов), но люди продолжали присылать деньги и после этого.