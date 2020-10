Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Во вторник, 13 октября, было зафиксировано 143 летальных случаев среди пациентов, у которых в течение последних 28 дней была подтверждена коронавирусная болезнь.

Это самый большой прирост смертности за последние 4 месяца.

Всего за сутки в стране подтвердили 17234 новых случаев коронавируса, что на 2,6 тысячи больше, чем на прошлой неделе. Общее количество подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 634 тысяч.

Как отмечает издание The Guardian, то, что показатель смертности начал двигаться к 200, совпадает с прогнозами советников премьера Бориса Джонсона, которые предупреждали, что смертность может достичь этой отметки в середине ноября.

На фоне этого представители лейбористской партии критикуют власть за то, что не был введен локдаун, заявляя о том, что введение ограничений на местах не работает.

Они выступают за введения локдауна на две или три недели, чтобы уменьшить нагрузку на Национальную службу здоровья.

We are at a tipping point.

We need a two week circuit break to protect the NHS, fix the testing system, and control the virus. pic.twitter.com/fcy5d1xaPJ

— 🌈 Angela Rayner 🌈 (@AngelaRayner) October 13, 2020