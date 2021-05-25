Про це повідомила британська телерадіокомпанія BBC.
У грудні, коли кампанія вакцинації проти коронавірусу лише набирала обертів у Великій Британії, одним з перших, хто отримав щеплення, став тезко знаменитого англійця Вільям Шекспір. Новина про щеплення Шекспіра надихнула користувачів соціальних мереж на створення мемів, а головне — привернула увагу до вакцинації.
У тій самій лікарні, де він робив щеплення, тепер повідомили про те, що він помер. Це сталося минулого тижня в четвер. Причиною став інсульт.
У чоловіка залишилися 53-річна дружина Джой, двоє дорослих синів і онуки. За словами Джой, Шекспір ”дуже пишався” тим, що був одним з перших, хто отримав щеплення.
“Білл був так вдячний за можливість стати одним з перших людей у світі, які отримали вакцину. Це було те, чим він дуже пишався. Йому подобалося бачити висвітлення в ЗМІ і та позитивна зміна, яку він зміг внести в життя стількох людей. Він часто говорив з людьми про це і завжди закликав всіх зробити щеплення, коли міг”, — сказала вона.
Шекспір працював у Rolls-Royce, був членом парафіяльної ради, талановитим фотографом, любив всі види музики, та найбільше джаз, і регулярно відвідував концерти, щоб фотографувати музикантів.