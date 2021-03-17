В феврале международный сервис по заказу такси Uber проиграл в суде Лондона по иску водителей Джеймса Фаррара и Ясина Аслама. Они требовали социальные гарантии в виде минимальной зарплаты и оплачиваемого отпуска.

Об этом пишет Reuters.

Водители Uber в Великобритании теперь будут получать минимальную заработную плату все время, пока они пользуются приложением.

После поражения в Верховном суде Великобритании в феврале компания Uber переклассифицировала более 70 000 водителей в Великобритании, и теперь им полагаются социальные гарантии в виде оплачиваемого отпуска, гарантированной минимальной зарплаты и пенсии. Тяжба по этом делу длилась с 2016 года.

В компании также заявили, что минимальную заработную плату, которая составляет 8,72 фунта (12,13 доллара США) в час для лиц в возрасте 25 лет и старше, будут выплачивать “после принятия заявки на поездку и после покрытия расходов”, и что в среднем водители в Лондоне зарабатывают 17 фунтов в час.

Согласно нескольким исследованиям в США, водителям не платят за время, которое они провели в ожидании заказа – что составляет почти треть всего их рабочего времени.

В Uber отметили, что опросили тысячи водителей, и те заявили, что не хотят терять гибкость графика.

Тем не менее сотрудники Uber имеют меньше прав, чем сотрудники других компаний, которые получают пособие по болезни и отпуск по уходу за ребенком.