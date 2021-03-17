В Англии (Великобритания) зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавируса, впервые зарегистрированного на Филиппинах.

Об этом сообщает The Guardian.

Служба общественного здравоохранения Англии сообщила, что этот вариант содержит ряд заметных мутаций, в том числе шипованный белок E484K, обнаруженный в варианте Манауса.

Также есть опасения, что вакцины могут быть не столь эффективны против этого белка.

Новый штамм был обозначен как исследуемый вариант (VUI), а не как вызывающий беспокойство вариант, такой как штамм Манаус.

Как отметили в Службе общественного здравоохранения Англии, один из случаев был связан с международными поездками, а другой все еще расследуется. Пока нет информации, где они были обнаружены.

Обнаружение штамма в Англии произошло после того, как 9 марта Филиппины сообщили о 33 случаях заражения новым вариантом COVID-19.