Об этом сообщает The Guardian.
Служба общественного здравоохранения Англии сообщила, что этот вариант содержит ряд заметных мутаций, в том числе шипованный белок E484K, обнаруженный в варианте Манауса.
Также есть опасения, что вакцины могут быть не столь эффективны против этого белка.
Новый штамм был обозначен как исследуемый вариант (VUI), а не как вызывающий беспокойство вариант, такой как штамм Манаус.
Как отметили в Службе общественного здравоохранения Англии, один из случаев был связан с международными поездками, а другой все еще расследуется. Пока нет информации, где они были обнаружены.
Обнаружение штамма в Англии произошло после того, как 9 марта Филиппины сообщили о 33 случаях заражения новым вариантом COVID-19.
- Ранее сообщалось, что медики и ученые Великобритании требуют общественного расследования действий властей страны в отношении распространения коронавируса с начала объявления пандемии, поскольку количество смертей вследствие заражения выросло до 125 тысяч.