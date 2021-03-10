Метеорит, упавший в городке Винчкомб в графстве Глостершир (Великобритания) 28 февраля, оказался чрезвычайно редким. Его фрагменты могут дать ответы на вопросы о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Метеорит весит 300 грм и образован из углеродистого хондрита. По словам ученых, вещество является одним из самых примитивных и нетронутых материалов в солнечной системе и содержит органические вещества и аминокислоты – то есть ингредиенты для жизни.

Музей естественной истории в Лондоне заявил, что фрагменты были извлечены в таком хорошем состоянии и так быстро после падения метеорита, что они сопоставимы с образцами горных пород, возвращенных из космических миссий, как по качеству, так и по количеству.

Ричард Гринвуд, научный сотрудник в области планетных наук в Открытом университете был первым ученым, идентифицировавшим метеорит.

“Я был в шоке, когда увидел это, и сразу понял, что это редкий метеорит и совершенно уникальное событие”, – сказал он.

По данным музея, на Земле около 65 000 известных метеоритов. Было зафиксировано падение только 1206, из них только 51 – углистые хондриты.

Огненный шар был замечен тысячами очевидцев по всей Великобритании и Северной Европе и запечатлен камерами наблюдения, когда он упал на Землю в 21:54 (23:54 по киевскому времени) 28 февраля.

Первоначальный космический камень двигался со скоростью почти 14 километров в секунду, прежде чем столкнулся с атмосферой Земли и в конечном итоге приземлился на подъездной дорожке в Уинчкомбе. Другие части метеорита были обнаружены поблизости.

По сообщению музея, кадры огненного шара, снятые представителями общественности и сетью камер UK Fireball Alliance, помогли определить местонахождение метеорита и точно определить его место в Солнечной системе.

“Почти все метеориты приходят к нам из астероидов, оставшихся строительных блоков Солнечной системы, которые могут рассказать нам, как образовались планеты, в том числе и Земля. Возможность стать одним из первых людей, которые увидели и изучили метеорит, который был обнаружен почти сразу после падения – это сбывшаяся мечта!” – сказала Эшли Кинг, британский научный сотрудник и будущий научный сотрудник отдела наук о Земле Музея.