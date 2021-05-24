Про це повідомляє британський телеканал BBC.
Найбільшу цінність представляють золоті чотки шотландської королеви Марії Стюарт (правила з 1542 по 1567 роки). Вони були з нею під час страти у 1587 році. Крім того, найбільш дорогими вкраденими предметами виявилися коронаційні чашки.
“Вкрадені предмети самі по собі досить дорогі, однак вони представляють незрівнянно вищу цінність як унікальні артефакти з колекції герцога Норфолка з дому Говардів”, – заявив представник опікунської ради замка.
Пограбування сталося у п’ятницю ввечері. Поліція прибула на місце через кілька хвилин, але коштовності вже зникли з виставкового залу. Пізніше правоохоронці виявили кинутий і підпалений автомобіль неподалік.
- Раніше повідомлялося, що діамантова і перлова тіара, що передається з покоління в покоління королівською родиною Італії, була продана на аукціоні у Швейцарії за 1,66 мільйона доларів.