Служби охорони здоров'я Великої Британії знизили рівень COVID-загрози з четвертого до третього. Всього таких рівнів п'ять.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

“У світлі рекомендацій об’єднаного центру з біобезпеки та останніх даних, головні санітарні лікарі різних частин Сполученого Королівства і головний лікар Національної служби охорони здоров’я Англії погодилися з тим, що рівень загрози слід знизити з четвертого до третього”, – йдеться у заяві лікарів.

Четвертий рівень загрози – той, при якому епідемія COVID-19 перебуває у загальній циркуляції й ступінь передачі вірусу високий або зростає експоненціально.

Третій рівень також передбачає, що вірус у загальній циркуляції, але при ньому можливе поступове скорочення обмежень і соціального дистанціювання.

Однак медики все одно закликають британців залишатися пильними й продовжувати дотримуватися заходів безпеки.

Зазначається, що саме завдяки дотриманню британцями соціальної дистанції та успішній програмі вакцинації число випадків інфікування, ушпиталення, а також смерті від вірусу значно скоротилося.