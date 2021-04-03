В Великобритании зафиксировали 7 смертей от тромбоза после вакцинации

В Великобритании семь человек умерли от образования необычных тромбов после прививки вакциной AstraZeneca.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что британский регулятор по лекарственным средствам зафиксировал 30 случаев развития тромбов у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca до 24 марта.

22 сообщения касались тромбоза в головном мозге, который еще называют тромбозом венозных синусов головного мозга. Он сопровождается малым количеством тромбоцитов. Остальные сообщения касались других проблем свертывания крови с низким уровнем тромбоцитов. Семеро пациентов умерли.

При этом регулятор заявил, что случаи тромбоза после вакцинации препаратом остаются редкими. До 24 марта в стране было введено 18,1 млн доз вакцины.

При этом ученые до сих пор не выяснили, вызывает ли вакцина AstraZeneca развитие тромбоза.

Британский регулятор заявляет, что преимущества вакцинации выше, чем потенциальные риски.