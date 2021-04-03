Covid-19 Украина

обновлено 03.04.2021 в 19:02

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В Великобритании зафиксировали 7 смертей от тромбоза после вакцинации

В Великобритании семь человек умерли от образования необычных тромбов после прививки вакциной AstraZeneca.

Суббота, 3 апреля 2021, 19:40

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что британский регулятор по лекарственным средствам зафиксировал 30 случаев развития тромбов у пациентов, привитых вакциной AstraZeneca до 24 марта.

22 сообщения касались тромбоза в головном мозге, который еще называют тромбозом венозных синусов головного мозга. Он сопровождается малым количеством тромбоцитов. Остальные сообщения касались других проблем свертывания крови с низким уровнем тромбоцитов. Семеро пациентов умерли.

При этом регулятор заявил, что случаи тромбоза после вакцинации препаратом остаются редкими. До 24 марта в стране было введено 18,1 млн доз вакцины.

При этом ученые до сих пор не выяснили, вызывает ли вакцина AstraZeneca развитие тромбоза.

Британский регулятор заявляет, что преимущества вакцинации выше, чем потенциальные риски.

Стоит отметить, что в конце марта вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.

О причинах изменения названия препарата не сообщалось.

  • В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
  • Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
  • В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, ДанияШвецияНорвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, РумынияГермания, Франция, Италия#Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
  • 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
  • В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca. Ситуация с запретом на экспорт возникла из-за того, что компания не выполнила обязательств перед Евросоюзом по поставкам вакцины от коронавируса.
Теги: COVID-вакцина, AstraZeneca, тромб

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