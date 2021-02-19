Об этом сообщает The Independent.

Информация о подготовке убийства 7-летнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон появилась во время судебного процесса над Сахайбом Абу, известным под псевдонимом “рэпер джихада”, которого обвиняют в подготовке теракта.

Абу заявил о не признает свою вину, но следствие собрало немало доказательств того, что подсудимый планировал теракт с целью убийства членов королевской семьи. В частности, среди материалов дела оказались аудиозаписи разговоров о жутких деталях приготовления. По данным Sky News, мужчина тщательно готовился к теракту. Он купил балаклавы, специальные перчатки, которые не оставляют отпечатков пальцев, и 46-сантиметровый гладиаторского меч.

Полицейский под прикрытием связался с подозреваемым через Telegram-сообщество. Они якобы договаривались о покупке огнестрельного оружия. В ходе беседы Абу рассказал, что “неверные” посадили на 28 лет его “брата”, который планировал отравления принца Джорджа.

“Знаешь, какой у него был план? Пойти в ближайший Sainsbury’s (супермаркет, – ред.) возле дома королевской семьи и … подложить яд в мороженое. Итак, королевская семья пойдет и купит там мороженое … Они купят мороженое и, скорее всего, его съест их сын “, – рассказал Абу.

Британские СМИ уверены, что злоумышленником был пропагандист ИДИЛ Хусейн Рашид. В 2018 году он был осужден на 25 лет. Преступник неоднократно распространял в Сети призывы к убийству принца Джорджа.

Суд над самим Абу продолжается.