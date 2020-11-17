Полиция Великобритании проводит спецоперацию по задержанию грабителей, совершивших нападение на грузовик с техникой Apple. Воры завладели гаджетами на сумму 5 млн фунтов стерлингов (5,5 млн евро).

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что ограбление произошло 10 ноября в графстве Нортгемптоншир. Сообщники остановили грузовик на трассе, вывели водителя и охранника, а затем связали их и оставили на обочине.

Всего было украдено 48 паллет с техникой Apple. Грабители справились всего за 15 минут, что свидетельствует о тщательной подготовке.

Следствие установило, что после этого преступники направились в соседний населенный пункт, где отделили кузов с товарами, прикрепили его к собственному транспортному средству и скрылись.

Грузовик грабителей случайно нашли в соседнем графстве, но техники там не было. По версии следствия, сообщники перенесли гаджеты в третье транспортное средство.

К слову, ограбление произошло через несколько дней после того, как Apple представила iPhone 12.