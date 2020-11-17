Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что ограбление произошло 10 ноября в графстве Нортгемптоншир. Сообщники остановили грузовик на трассе, вывели водителя и охранника, а затем связали их и оставили на обочине.
Всего было украдено 48 паллет с техникой Apple. Грабители справились всего за 15 минут, что свидетельствует о тщательной подготовке.
Следствие установило, что после этого преступники направились в соседний населенный пункт, где отделили кузов с товарами, прикрепили его к собственному транспортному средству и скрылись.
Грузовик грабителей случайно нашли в соседнем графстве, но техники там не было. По версии следствия, сообщники перенесли гаджеты в третье транспортное средство.
К слову, ограбление произошло через несколько дней после того, как Apple представила iPhone 12.
- В четверг, 12 ноября, многие пользователи компьютеров Mac от Apple столкнулись с проблемами в работе своих устройств. Пользователи сообщали, что их компьютеры работали медленнее, чем обычно, приложения запускались также медленно или не запускались вообще.