В Великобритании от COVID-19 вакцинировали Уильяма Шекспира

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает агентство Reuters.

Так, 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорвикшир получил спасительную инъекцию в университетской больнице Ковентри, которая расположена в 20 милях от родного города выдающегося английского драматурга.

Новость о вакцинации Уильяма Шекспира вдохновила пользователей социальных сетей, которые в течение дня активно публикуют мемы и делятся анекдотическими публикациями.

Tory advisor, Rafe Hubris, phoning Matt Hancock about his tears on Good Morning Britain on hearing a man called William Shakespeare was vaccinated. pic.twitter.com/eiD0jL4Amo

Actually I heard the second person to get the vaccine was Christopher Marlowe but William Shakespeare took all the credit.

The second person in the world to receive the newly approved coronavirus vaccine is named… Wait for it …

William Shakespeare.

Which is pretty on brand for 2020. pic.twitter.com/HxSuti0l8O

— Goodable (@Goodable) December 8, 2020