В Великобритании от COVID-19 вакцинировали Уильяма Шекспира

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает агентство Reuters.
Так, 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорвикшир получил спасительную инъекцию в университетской больнице Ковентри, которая расположена в 20 милях от родного города выдающегося английского драматурга.
Новость о вакцинации Уильяма Шекспира вдохновила пользователей социальных сетей, которые в течение дня активно публикуют мемы и делятся анекдотическими публикациями.
Tory advisor, Rafe Hubris, phoning Matt Hancock about his tears on Good Morning Britain on hearing a man called William Shakespeare was vaccinated. pic.twitter.com/eiD0jL4Amo
— Josh Berry (@JoshBerryComedy) December 8, 2020
Actually I heard the second person to get the vaccine was Christopher Marlowe but William Shakespeare took all the credit.
— Tiernan Douieb (@TiernanDouieb) December 8, 2020
The second person in the world to receive the newly approved coronavirus vaccine is named… Wait for it …
William Shakespeare.
Which is pretty on brand for 2020. pic.twitter.com/HxSuti0l8O
— Goodable (@Goodable) December 8, 2020
В Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса Covid-19. Прививать вакцинами Pfizer/BioNTech начали жителей Англии, Уэльса и Шотландии. Северная Ирландия ранее заявила, что также начнет вакцинацию на этой неделе, но не уточнила, в какой день.
- В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
- Ранее издание The New York Times естественный иммунитет от Covid-19 не безопаснее вакцины.
- Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для широкого использования вакцину от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
- Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.