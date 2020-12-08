В Великобритании от COVID-19 вакцинировали Уильяма Шекспира

Одним из первых людей, которых вакцинировали от коронавируса в Великобритании, стал тезка знаменитого англичанина Уильям Шекспир.

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает агентство Reuters.

Так, 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорвикшир получил спасительную инъекцию в университетской больнице Ковентри, которая расположена в 20 милях от родного города выдающегося английского драматурга.

Новость о вакцинации Уильяма Шекспира вдохновила пользователей социальных сетей, которые в течение дня активно публикуют мемы и делятся анекдотическими публикациями.

Tory advisor, Rafe Hubris, phoning Matt Hancock about his tears on Good Morning Britain on hearing a man called William Shakespeare was vaccinated. pic.twitter.com/eiD0jL4Amo — Josh Berry (@JoshBerryComedy) December 8, 2020

Actually I heard the second person to get the vaccine was Christopher Marlowe but William Shakespeare took all the credit. — Tiernan Douieb (@TiernanDouieb) December 8, 2020

The second person in the world to receive the newly approved coronavirus vaccine is named… Wait for it … William Shakespeare. Which is pretty on brand for 2020. pic.twitter.com/HxSuti0l8O — Goodable (@Goodable) December 8, 2020

В Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса Covid-19. Прививать вакцинами Pfizer/BioNTech начали жителей Англии, Уэльса и Шотландии. Северная Ирландия ранее заявила, что также начнет вакцинацию на этой неделе, но не уточнила, в какой день.