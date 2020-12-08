Covid-19 Украина

обновлено 08.12.2020 в 15:02

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В Великобритании от COVID-19 вакцинировали Уильяма Шекспира

Одним из первых людей, которых вакцинировали от коронавируса в Великобритании, стал тезка знаменитого англичанина Уильям Шекспир.

Вторник, 8 декабря 2020, 16:00

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает агентство Reuters.

Так, 81-летний Уильям Шекспир из графства Уорвикшир получил спасительную инъекцию в университетской больнице Ковентри, которая расположена в 20 милях от родного города выдающегося английского драматурга.

Новость о вакцинации Уильяма Шекспира вдохновила пользователей социальных сетей, которые в течение дня активно публикуют мемы и делятся анекдотическими публикациями.

В Великобритании начали вакцинацию населения против коронавируса Covid-19. Прививать вакцинами Pfizer/BioNTech начали жителей Англии, Уэльса и Шотландии. Северная Ирландия ранее заявила, что также начнет вакцинацию на этой неделе, но не уточнила, в какой день.

  • В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
  • Ранее издание The New York Times естественный иммунитет от Covid-19 не безопаснее вакцины.
  • Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила для широкого использования вакцину от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
  • Правительство Великобритании подписало договор на поставку еще 2 миллионов доз вакцин компании Moderna, в результате чего общее количество доз для Великобритании достигло 7 миллионов.
Теги: вакцина против коронавируса, Шекспир

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