Власти Великобритании объявили обязательную самоизоляцию для всех, кто прибыл из Южной Африканской Республики за последние две недели, а также для тех, кто с ними контактировал.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, информирует BBC.

Хэнкок отметил, что в Великобритании зарегистрировано два случая еще одного нового штамма коронавируса. Оба больных контактировали с инфицированными, которые приехали из ЮАР.

“Этот вирус еще более заразен и, похоже, мутировал больше, чем новый вирус”, – сказал министр.

Великобритания решила на некоторое время ввести ограничения на поездки граждан в ЮАР.

Представитель минздрава страны доктор Сьюзан Хопкинс в комментарии изданию The Guardian сказала, что власти изучают особенности нового штамма, и для них это не было неожиданностью.

В то же время распространение нового штамма коронавируса в Великобритании, который наделал шума в мире, постепенно уменьшается. В некоторых регионах страны количество случаев остается на том же уровне, а в других – заболеваемость пошла на спад.

Между тем в больницах более 21 тысячи занятых больничных коек. Последний раз такой показатель был зафиксирован в апреле этого года.