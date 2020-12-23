Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, информирует BBC.
Хэнкок отметил, что в Великобритании зарегистрировано два случая еще одного нового штамма коронавируса. Оба больных контактировали с инфицированными, которые приехали из ЮАР.
“Этот вирус еще более заразен и, похоже, мутировал больше, чем новый вирус”, – сказал министр.
Великобритания решила на некоторое время ввести ограничения на поездки граждан в ЮАР.
Представитель минздрава страны доктор Сьюзан Хопкинс в комментарии изданию The Guardian сказала, что власти изучают особенности нового штамма, и для них это не было неожиданностью.
В то же время распространение нового штамма коронавируса в Великобритании, который наделал шума в мире, постепенно уменьшается. В некоторых регионах страны количество случаев остается на том же уровне, а в других – заболеваемость пошла на спад.
Между тем в больницах более 21 тысячи занятых больничных коек. Последний раз такой показатель был зафиксирован в апреле этого года.
- Ранее стало известно, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Также правительства Польши, Чехии и Гонконге вслед за рядом европейских стран приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.