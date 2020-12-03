Офис генерального прокурора ответил на недавние обвинения со стороны Национального антикоррупционного бюро, заявив, что они безосновательны.

Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Офиса генпрокурора в четвер, 3 декабря.

2 декабря Национальное антикорупционное бюро обвинило Офис генпрокурора в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Согласно заявлению, Офис оказывает давление на Бюро и это происходит не впервые (ранее — в деле по “Роттердам+” и в отношении владельца “ВиЭйБи Банка”).

Офис генпрокурора называет эти обвинения безосновательными и заявляет, что их можно “расценить исключительно как попытку публичной дискредитации, как руководителя правоохранительного органа, так и его работников, и снижение уровня доверия к ним до критически низкого”.

Такие действия, считают в Офисе, могут свидетельствовать о намерениях Бюро скрыть неэффективность проведенных расследований.

“Кроме того, искажение Национальным антикоррупционным бюро реальных фактов может свидетельствовать о попытке скрыть неэффективность осуществленных досудебных расследований и использовании СМИ в целях давления на Генерального прокурора для принятия тех или иных процессуальных решений, что является нарушением действующего законодательства Украины и гарантий самостоятельности и независимости прокурора в осуществлении его деятельности”, — говорится в заявлении.

Как известно, Венедиктова заменила процессуальных руководителей в деле о предоставлении взятки судебному эксперту за ложный письменный вывод, который касался дела о завладении 81 млн гривен Нацгвардии Украины (фигурантом обоих является экс-нардеп, бывший владелец “Укрбуд” Максим Микитась). НАБУ сообщает, что это изменение произошло безосновательно, глава ведомства действовала тайно, а эти действия привели к тому, что детективы не могли сообщить о подозрении третьему фигуранту дела, экс-чиновнику “Укрбуд”.

Офис генпрокурора уверяет, что Венедиктова изменила группу прокуроров на новую, в которую вошла и она сама, из-за резонанса дела “с целью обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного расследования”. Эти действия, подчеркивает ОГП, не влияли на проведение следственных действий.

Что касается экстрадиции бенефициарного владельца “ВиЭйБи Банка” Офис подтверждает, что возвращал материалы в НАБУ. Но ведомство уверяет, что причиной для этого было желание убедиться, что не имели место процессуальные нарушения, которые могут поставить под угрозу конечный результат расследования.

“Безусловно, после устранения НАБУ процессуальных нарушений в материалах экстрадиционного запроса Офис Генерального прокурора готов направить […] для задержания лица и его дальнейшей экстрадиции в Украину”, — убеждают у Венедиктовой.

Относительно обвинений НАБУ по незамене прокурора в производстве по формуле “Роттердам+” Офис заявляет, что до момента, пока прокурор не принял решение о закрытии дела, вопрос о его замене не поднимали. В настоящее время вопрос о необходимости замены прокурора изучается.