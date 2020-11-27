Об этом сообщает Associated Press.

Суд признал шестерых подсудимых виновными в коррупции и приговорил их к тюремному заключению на срок от 8 до 13 лет.

Томе Ваделл, Густаво Карденас, Хорхе Толедо, Хосе Луис Замбрано и Алирио Замбрано получили 8 лет и 10 месяцев тюрьмы. К величайшему тюремному сроку был приговорен Хосе Перейра. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы.

Пятеро осужденных имеют американское гражданство, а Хосе Перейра обладает статусом постоянного жителя США.

При этом родственники осужденных верят в их невиновность. Адвокат Мария Алехандра Полео, которая представляла интересы трех осужденных, заявила, что дело “не имеет доказательств”.

“Конечно, сторона защиты будет обжаловать решение”, – сказала она.

Шестеро осужденных – это сотрудники перерабатывающей компании Citgo, базирующейся в Хьюстоне и принадлежащей государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Их заманили в Венесуэлу три года назад на деловую встречу и арестовали по обвинению в коррупции.

После этого ареста началась чистка правительства президента Николаса Мадуро. Тогда же отношения между Каракасом и Вашингтоном активно разрушались, Венесуэла упала в экономический и социальный кризис.

Их также обвиняли в хищении средств, а лично Мадуро заявил, что подсудимые виновны в “измене”. Однако суд оправдал их по этим статьям.

Перед вынесением приговора ведомство главного прокурора Венесуэлы заявило, что следователи нашли “серьезные доказательства”, подтверждающие финансовые преступления, которые могут нанести ущерб государственной компании.

В то же время представители власти США ведут переговоры с Венесуэлой об отмене приговора. Однако в США вскоре сменится президент. Непонятно, какой подход Байден будет применять к Мадуро. Трамп агрессивно настаивал на его устранении с помощью масштабных финансовых санкций, а Министерство юстиции США объявило Мадуро “наркотеррористом”, предложив вознаграждение за его арест в размере 15 млн долларов.