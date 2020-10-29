Среди кандидатов на должность мэра Киева самой дорогой оказалась избирательная кампания нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА со ссылкой на промежуточные финансовые отчеты 8 из 20 кандидатов на должность мэра столицы.

Так, на веб-странице Киевской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) обнародованы промежуточные финансовые отчеты только 8 из 20 кандидатов на пост киевского городского головы.

Это: Александр Попов, Ирина Верещук, Сергей Притула, Андрей Пальчевский, Николай Томенко, Сергей Гусовский, Егор Фирсов и Михаил Поживанов.

“По предварительной информации, больше всего денег на свою предвыборную кампанию потратила Ирина Верещук”, – отмечается в сообщении.

В ОПОРе уточнили, что, как правило, избирательные фонды кандидатов формировали средства местных организаций политических партий.

Лишь двое кандидатов указали в своих отчетах добровольные взносы физических лиц, один – собственные финансы.

Ирина Верещук (партия “Слуга народа”) отчиталась о поступлении и использовании средств избирательного фонда с 22 сентября по 14 октября 2020 года. На счет фонда за это время поступило 25 млн 12 тыс. грн средств местной организации политической партии.

До 14 октября Верещук потратила на кампанию 22 млн 143 тыс. 753 грн: из них 95 тыс. 685 грн – на изготовление материалов предвыборной агитации, 15 млн 075 тыс. 158 грн – на использование СМИ. Размещение материалов предвыборной агитации в Интернете обошлось Верещук в 1 млн 288 тыс. грн, а наружная реклама – в 5 млн 654 тыс. 909 грн.

Что касается Сергея Притулы (партия “Голос”), то за период с 2 по 14 октября на текущий счет его избирательного фонда поступило 13 млн 352 тыс. 594 грн. средств местной организации партии. Отмечается, что Притула использовал все эти средства: за изготовление материалов агитации уплачено 6 млн 253 тыс. 451 грн, за использование СМИ – 1 млн 116 тыс. 578 грн, за размещение материалов агитации в Интернете – 3 млн 781 тыс. 829 грн. На размещение внешней рекламы Притула потратил 2 млн 122 тыс. 825 грн.

Андрей Пальчевский (партия “Победа Пальчевского”) подал промежуточный отчет за период с 21 сентября по 14 октября. За это время на счет его избирательного фонда поступило 2 млн 582 тыс. 400 грн средств местной организации партии.

Пальчевский потратил 2 млн 577 тыс. 879 грн. Из этих денег 106 800 грн составили расходы на изготовление материалов предвыборной агитации. Размещение материалов агитации в Интернете обошлось Пальчевскому в 845 100 грн, а наружная реклама – в 1 млн 625 тыс. 979 грн. Согласно отчету, средства на использование СМИ не тратились, хотя ОПОРА фиксировала материалы в поддержку кандидата (без надлежащей маркировки) в киевской прессе.

Николай Томенко (партия “Общественное движение Николая Томенко “Родная страна”) отчитался за период с 29 сентября по 15 октября. На счет его избирательного фонда поступило 417 тыс. грн средств местной организации партии. Томенко использовал 414 тыс. 894 грн: на печатные материалы предвыборной агитации или политической рекламы на носителях наружной рекламы.

Михаил Поживанов (Радикальная партии Олега Ляшко) отчитался за период с 30 сентября по 19 октября. За это время на счет его избирательного фонда поступило 332 тыс. 500 грн: 212 тыс. 500 грн собственных средств и 120 тыс. грн добровольных взносов физлиц. Потратил кандидат 282 тыс. 300 грн (на изготовление печатных материалов агитации, использование СМИ, размещение материалов агитации в Интернете, размещение наружной рекламы).

Сергей Гусовский (партия “За майбутне”) отчитался за период с 28 сентября по 15 октября. На счет его избирательного фонда поступило 252 тыс. грн средств местной организации партии, из которых было потрачено 250 008 грн. В частности, изготовление материалов агитации (изготовление видеозаписей) обошлось в 30 800 грн, использование СМИ – в 148 400 грн, размещение материалов агитации в Интернете – в 70 808 грн.

На счет избирательного фонда Александра Попова (партия “Оппозиционная платформа – За життя”) в период с 29 сентября по 14 октября поступило 247 тыс. 430 грн “добровольных взносов физических лиц”. Расходы на кампанию составили 157 тыс. 652 грн: в том числе на изготовление печатных агитационных материалов 7848 грн, размещение агитации и политической рекламы на носителях наружной рекламы – 144 804 грн.

Егор Фирсов (партия “Экологическая альтернатива”) отчитался за период с 30 сентября по 16 октября. Согласно данным отчета, на счет его избирательного фонда не поступало средств, поэтому не было расходов. В то же время ОПОРА фиксировала рекламу со страницы Фирсова в Facebook. По данным организации, рекламу кандидата оплачивала политическая сила, от которой он баллотировался. В течение 5 сентября – 12 октября эти расходы составили более 1900 долларов на 92 рекламных сообщения.

Согласно избирательному законодательству, промежуточный отчет о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов подается в соответствующую ТИК не позднее чем за пять дней до дня голосования. Окончательный финансовый отчет подается не позже, чем на седьмой день после дня голосования.