В сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань - от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в своем Facebook.

По его словам, сегодня состоялось заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также, по его словам, одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана.

“В этом году ожидается от 5 до 10 тыс. верующих хасидов. Учитывая, эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у Министерства иностранных дел Государства Израиль”, – написал Немчинов.

Фото: Олег Немчінов

По его словам, в связи с этим государственная комиссия поручила:

Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине;

Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана;

Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

“Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников”, – отметил министр.

Напомним, что иудейский новый год празднуется в Умани, потому что в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из наиболее почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.