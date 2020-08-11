Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов в своем Facebook.
По его словам, сегодня состоялось заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Также, по его словам, одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было планируемое в сентябре 2020 массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань Черкасской области для празднования Рош-ха-Шана.
“В этом году ожидается от 5 до 10 тыс. верующих хасидов. Учитывая, эпидемическое состояние в Украине, это вызывает большое беспокойство как в Украине, так и у Министерства иностранных дел Государства Израиль”, – написал Немчинов.
Фото: Олег Немчінов
По его словам, в связи с этим государственная комиссия поручила:
Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине;
Министерству внутренних дел усилить и обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана;
Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.
“Кроме этого на заседании комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников”, – отметил министр.
Напомним, что иудейский новый год празднуется в Умани, потому что в городе похоронен цадик Нахман, могила которого является одной из наиболее почитаемых святынь для представителей Брацлавского течения хасидизма.
- В Умань прибыли полицейские с разных областей Украины для обеспечения порядка во время празднования еврейского нового года.
- В 2018 году в Умань праздновать приехали почти 30 тысяч паломников.