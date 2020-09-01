Во вторник, 1 сентября, народные депутаты Украины вернутся к работе после каникул: стартует четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва.

Об этом проинформировали в пресс-службе ВР.

Согласно повестке дня сегодняшнего заседания, нардепы приступят к работе в 12:00.

Рабочий день начнется с объявлений, заявлений и предложений народных избранников.

В дальнейшем нардепы рассмотрят проект постановления о повестке дня четвертой сессии ВР.

Для рассмотрения в первом чтении предложены: изменения в госбюджет-2020 относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки; проект закона по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность.

Во втором чтении планируется рассмотреть проект закона об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.

Кроме того, Рада планирует определиться относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг; освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц; усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий.

В повестке дня есть законопроекты относительно эффективной реализации госполитики в сфере физической культуры и спорта; образования военно-гражданских администраций; создания и ликвидации районных государственных администраций в связи с созданием (ликвидацией) районов; уточнения отдельных избирательных процедур.