Об этом проинформировали в пресс-службе ВР.
Согласно повестке дня сегодняшнего заседания, нардепы приступят к работе в 12:00.
Рабочий день начнется с объявлений, заявлений и предложений народных избранников.
В дальнейшем нардепы рассмотрят проект постановления о повестке дня четвертой сессии ВР.
Для рассмотрения в первом чтении предложены: изменения в госбюджет-2020 относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки; проект закона по защите прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность.
Во втором чтении планируется рассмотреть проект закона об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме.
Кроме того, Рада планирует определиться относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг; освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц; усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий.
В повестке дня есть законопроекты относительно эффективной реализации госполитики в сфере физической культуры и спорта; образования военно-гражданских администраций; создания и ликвидации районных государственных администраций в связи с созданием (ликвидацией) районов; уточнения отдельных избирательных процедур.
- На этой неделе в Верховной Раде Украины решили заслушать министра охраны здоровья Максима Степанова по ситуации с коронавирусом COVID-19.
- По состоянию на 31 августа коронавирусом COVID-19 в целом (с начала вспышки в нашей стране) заразились 23 народных депутата и 7 работников аппарата Верховной Рады.