Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, в Парламент бы попали 5 политических партий.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный группой “Рейтинг” с 29 августа по 3 сентября 2020 года.

В частности, в парламентском рейтинге лидирует партия “Слуга народа”, которую готовую поддержать 25,7 % среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

За партию “Оппозиционная платформа – За життя” готовы проголосовать 16,7 %, партию “Европейская солидарность” поддержали бы 15,6 % респондентов. За партию “Батькивщина” свои голоса отдали бы 9,4 % украинцев.

Кроме того, 6 % опрошенных поддержали бы Радикальную партию.

Все остальные партии набирают менее 5 %. Тех, кто не определился, – около 14 %.

Опрос был проведен методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0 %.