Об этом сообщает информационное агенство “Интерфакс Россия”.

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в понедельник, 2 марта, был подтвержден “завозной из Италии случай заболевания”.

“По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии”, — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина вернулся в Россию 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Спустя 4 дня он обратился к медикам с симптомами ОРВИ. Он был госпитализирован в инфекционную больницу, заболевание протекает в легкой форме.

Люди, с которыми общался заболевший коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование. Стоит отметить, что в течение последних месяцев подозрение на коронавирус было у нескольких человек в РФ, но ни у кого из них диагноз не подтвердился.