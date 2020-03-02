Об этом сообщает информационное агенство “Интерфакс Россия”.
По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в понедельник, 2 марта, был подтвержден “завозной из Италии случай заболевания”.
“По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии”, — говорится в сообщении.
Известно, что мужчина вернулся в Россию 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. Спустя 4 дня он обратился к медикам с симптомами ОРВИ. Он был госпитализирован в инфекционную больницу, заболевание протекает в легкой форме.
Люди, с которыми общался заболевший коронавирусом, находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование.
Стоит отметить, что в течение последних месяцев подозрение на коронавирус было у нескольких человек в РФ, но ни у кого из них диагноз не подтвердился.
- 2 марта количество летальных случаев в мире от китайского атипичного коронавируса превысило 3000. В Италии число заболевших выросло на 50% — на данный момент в стране заболели 1 694 человека и умерли уже 34 человека.
- Министерство здравоохранения планирует, что обсервация в Новых Санжарах (Полтавская обл.) граждан, эвакуированных из китайской провинции Ухань в связи со вспышкой коронавируса, если не возникнет подозрений на заболевание, будет завершена в четверг, 5 марта.