Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

Радица рассказал журналистам о том, что у него диагностировали заражение коронавирусом 25 дней назад. На сегодняшний день он находится в реанимации, так как его состояние тяжелое.

“К сожалению, заболела вся моя семья. С тех пор я вышел из комы, я не знаю о них ничего, поскольку мы лежим в разных больницах”, – поделился он.

Также стало известно о том, что коронавирус обнаружили у вице-премьер-министра Кристины Лесник. Ее состояние квалифицируют как стабильное, она проходит лечение дома.

Несмотря на два случая заражения, советник премьер-министра по связям с общественностью Борис Харя заверил, что вспышки COVID-19 в правительстве нет.