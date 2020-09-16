Об этом Гейтс-младший сообщил в своих соцсетях.

“Смерть моего отца – огромная потеря для нашей семьи и многих людей, чьей жизни он коснулся. Папа прожил долгую и наполненную смыслом жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброты и смирения. Мы с Мелиндой в долгу перед ним, поскольку его стремление служить обществу помогло вдохновить нашу собственную благотворительность… Как я уже много раз говорил, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем, к чему я стремлюсь”, – отметил Билл Гейтс в Instagram.

В своем блоге основатель Microsoft сообщил, что его отец скончался 14 сентября в своем доме в окружении семьи.

“Мы будем скучать по нему больше, чем можем сейчас выразить… Смерть моего отца не была неожиданной, ему было 94 года, а его здоровье ухудшалось, поэтому у нас было время, чтобы обдумать то, насколько нам повезло иметь такого замечательного человека в нашей жизни на протяжении многих лет”, — отметил Гейтс.

Он подчеркнул, что ценил “тихое влияние”, которое отец оказывал практически на все аспекты его жизни. Отдельно Билл Гейтс отметил, что его отец оказывал юридическую помощь в первые годы существования Microsoft.

Издание The New York Times пишет, что причиной смерти Уильяма Гейтса стала болезнь Альцгеймера.

Уильям Генри Гейтс II — американский корпоративный адвокат, филантроп, автор книги “Появление на свет: мысли о дарах жизни”.