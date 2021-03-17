Среди материалов издания #Буквы нет ни одного заказного, то есть джинсы.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Института массовой информации, проведенного 1-5 февраля 2021 в 17 онлайн-медиа.

Так, по данным ИМИ, коммерческие материалы с признаками заказа стали преобладать над политической джинсой в онлайн-медиа.

21 % материалов с признаками заказа был направлен на продвижение или противодействие определенным решениям экономического или политического характера, лоббизм или антилобизм законопроектов, решений правительства и тому подобное. На втором месте (17 %) – материалы с признаками заказа в интересах коммерческих компаний, банков и корпораций.

Отмечается, что впервые за последние несколько лет джинса в пользу партии “Оппозиционная платформа – За життя” опустилась на третью позицию в рейтинге заказчиков джинсы и перекочевала на новый ресурс – сайт “Страна”.

Сайтами-лидерами по размещению материалов с признаками заказа стали “Обозреватель” (78 материалов с признаками заказа) и “Политек” (49 материалов).

Подобные материалы были обнаружены на сайтах “РБК-Украина” (24), “Гордон” (23), “Страна” (20), “24 канал” (14), “Сегодня” (13), “Цензор” (8), “Интерфакс-Украина” (5), УНИАН (5), “Корреспондент” (2).

Еще 12 % материалов с признаками заказа были маркированы разными условными обозначениями. Больше всего ненадлежащей маркировки среди всех сайтов обнаружено на ТСН (12), на втором месте – УНИАН (11).

При этом не было обнаружено джинсы на сайтах “Буквы”, “Украинская правда”, “Зеркало недели”, “Суспільне”, “Лига” и ТСН.

Мониторинг проводился 1-5 февраля 2021 в 17 популярных интернет-медиа: “Политек”, “Обозреватель”, 24 канал, “Гордон”, “Украинская правда”, УНИАН, “Сегодня”, ТСН, RBC.ua, “Лига”, “Интерфакс-Украина”, “Страна”, “Цензор”, “Буквы”, “Зеркало недели”, “Корреспондент”, Общественное. Выборка охватывает все новости подряд, вышедшие на сайтах в течение указанного периода (более 20 000 новостей).