Фотографии страниц издания опубликовали в группе в Facebook “Родители-SOS”.

В учебнике изобразили нескольких известных украинцев и предложили школьникам рассказать, что они знают об этих личностях.

Фото: Facebook/”Батьки-SOS”

Фото: Facebook/”Батьки-SOS”

В комментариях родители возмущены таким выбором.

Некоторые назвали других современников, более достойных для учебников.

Другие отметили, что не слушают дома поп-музыку, поэтому не знают, как их ребенок выполнит это задание.

 