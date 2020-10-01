Фотографии страниц издания опубликовали в группе в Facebook “Родители-SOS”.
В учебнике изобразили нескольких известных украинцев и предложили школьникам рассказать, что они знают об этих личностях.
В комментариях родители возмущены таким выбором.
Некоторые назвали других современников, более достойных для учебников.
Другие отметили, что не слушают дома поп-музыку, поэтому не знают, как их ребенок выполнит это задание.
- Ранее в МОН прокомментировали ошибку о дате основания Киева в школьном учебнике.