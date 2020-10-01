Украинские певцы Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик (MONATIK) появились в печатной тетради для второго класса по предмету "Я исследую мир" в перечне известных украинцев. Составители поставили их рядом с классиками — Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой.

Фотографии страниц издания опубликовали в группе в Facebook “Родители-SOS”.

В учебнике изобразили нескольких известных украинцев и предложили школьникам рассказать, что они знают об этих личностях.

В комментариях родители возмущены таким выбором.

Некоторые назвали других современников, более достойных для учебников.

Другие отметили, что не слушают дома поп-музыку, поэтому не знают, как их ребенок выполнит это задание.