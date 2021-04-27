Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Так, МЗС висловило рішучий протест у зв’язку із оголошенням 26 квітня МЗС Російської Федерації співробітника Посольства України в Москві “persona non grata”.

“Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України. Повністю відкидаємо голослівні закиди про те, що оголошений “persona non grata” український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом. Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій”, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рішення МЗС Росії грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та сталу дипломатичну практику.

У відповідь, МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року.

Як відомо, 16 квітня у Санкт-Петербурзі ФСБ РФ затримала українського консула при нібито “отриманні інформації закритого характеру” під час зустрічі з громадянином Росії. Через кілька годин дипломата відпустили.

В МЗС України наголосили, що це чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії.

Як розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, росіяни “зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка”, коли затримували його у Санкт-Петербурзі.

“Вчора ми стикнулися фактично з нападом правоохоронних органів РФ на нашого співробітника. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства”, — зазначив Єнін.

У МЗС Росії заявили, що не бажають, щоб затриманий український консул Олександр Сосонюк перебував на території країни та “рекомендували” йому залишити РФ протягом 72 годин (починаючи з 19 квітня).