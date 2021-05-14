Про це повідомляють організатори змагань.
Зокрема, з 18:00 15 травня до 22:00 16 травня буде перекрито рух автотранспорту на Русанівській набережній.
Також з 05:00 15 травня до 22:00 16 травня буде перекрито Русанівський бульвар.
У неділю, 16 травня, з 7:00 буде перекрито 6 вулиць в районі Осокорків та Русанівської набережної. Вулиці відкриватимуться поступово, та до 12:30 рух транспорту буде повністю поновлено.
Графік перекриття вулиць 16 травня 2021 року:
- Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) — з 07:00 до 12:30
- Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) — з 07:00 до 12:30
- Поворот з вул. Ентузіастів в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00
- Поворот з просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00
- Поворот з просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту — з 07:00 до 12:30
- Поворот з просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00
- Поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00
- Поворот з вул. Здолбунівська на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00
- Поворот з вул. Березняківська на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00
- У неділю, 25 квітня, о 9:00 у центрі столиці стартував легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon, за маршрутом якого передбачена заборона руху транспорту.