Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Разведывательная информация, которую получила украинская военная разведка, свидетельствует о том, что Россия “завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждение нашего государства на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины”.

Отмечается, что Россия осуществляет подготовку мероприятий по расширению своего военного присутствия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (так называемых “ДНР” и “ЛНР”) “за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан (на самом деле – граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ)”.

“Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины”, – подчеркнули в разведке.

“Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВС Украины и “миротворческих” мероприятиях РФ в ответ”, – добавили в ГУР Минобороны.

Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.