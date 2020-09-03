В общеобразовательной школе №32 города Винница класс отправили на карантин из-за того, что один из учащихся заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает местное издание “Вежа”.

В комментарии изданию директор школы Александр Швец сообщил:

“Вчера был праздничный первый урок, единственный, и этот ребенок тоже была. Вечером у него был положительный ПЦР: родители мне сказали сегодня утром. Это лишь один класс. В связи с тем, что этот праздничный урок проводила и контактировала с детьми только их учитель начальной школы, то соответственно она и класс переходит на самоизоляцию на 14 календарных дней (2-15 сентября)”.

На протяжении карантина ученики будут на дистанционном обучении.

После того как ребенок выздоровеет и получит соответствующую справку от врача – его допустят снова в класс.

Учительнице, которая контактировала с заболевшим, после двухнедельной изоляции сделают ПЛР-тест.

К слову, в классе, который отправили на карантин – 33 ученика.

Информацию о карантине подтвердила также директор Департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко. Также она отметила, что подобных инцидентов в городе больше нет.