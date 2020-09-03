Об этом сообщает местное издание “Вежа”.
В комментарии изданию директор школы Александр Швец сообщил:
“Вчера был праздничный первый урок, единственный, и этот ребенок тоже была. Вечером у него был положительный ПЦР: родители мне сказали сегодня утром. Это лишь один класс. В связи с тем, что этот праздничный урок проводила и контактировала с детьми только их учитель начальной школы, то соответственно она и класс переходит на самоизоляцию на 14 календарных дней (2-15 сентября)”.
На протяжении карантина ученики будут на дистанционном обучении.
После того как ребенок выздоровеет и получит соответствующую справку от врача – его допустят снова в класс.
Учительнице, которая контактировала с заболевшим, после двухнедельной изоляции сделают ПЛР-тест.
К слову, в классе, который отправили на карантин – 33 ученика.
Информацию о карантине подтвердила также директор Департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко. Также она отметила, что подобных инцидентов в городе больше нет.
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- Министерство охраны Украины не видит оснований для массового тестирования учителей на COVID-19 перед началом учебного года.