Часть учеников в общеобразовательной школе села Павливка (Калиновский район, Винницкая область) перевели на дистанционное обучение в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщил сельский глава Виктор Кособуцкий.

Он пояснил, что в школе коронавирус уже диагностировали у четверых учителей. Еще семеро ждут результаты теста, так как есть подозрение на COVID-19.

“Мы приняли решение не начинать обучение в пятницу, поскольку резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Вое учителей уже лечатся от COVID-19, еще у двоих болезнь подтвердили на протяжении последних суток, а у семерых высокая температура, есть признаки острой респираторной инфекции и подозрение на коронавирусную инфекцию”, -пояснил он.

В пятницу школу не открыли.

Со следующей недели средние и старшие классы перейдут на дистанционное обучение. Предварительно – мера введена до 11 сентября.

Ученики младшей школы и дальше будут ходить на учебу. Это пояснили тем, что ни учителя, ни ученики не контактировали с теми, кто заболел коронавирусом. Поэтому пока что они будут учиться в обычном режиме.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в области диагностировали 55 случаев заражения.