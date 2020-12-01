В случае локдауна работу транспорта ограничивать не планируют – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что во время консультаций по введению локдауна ограничение работы транспорта не рассматривается.

Об этом он сказал в эфире программы “Завтрак с 1+1”.

“Даже при тех консультациях относительно, чтобы жестче сделать все эти карантинные меры, вопрос закрытия транспорта не поднимается. Более того, мы видим, что даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения относительно функционирования различных отраслей, транспорт остается все равно работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я тоже буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим”, – сказал Криклий.

Министр уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородные перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять также не будут. При этом, касательно международных перевозок, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

“Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по ужесточению карантина, но финальных дат нет”, – резюмировал Криклий.

(На видео с 2:25)