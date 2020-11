Об этом сообщает телеканал Sky News.

Так, сотни недовольных соглашением людей вышли на центральную площадь Еревана у зданий правительства и парламента страны. Они выкрикивали “Не отдадим!”, информирует агентство “Новости-Армения”.

Протестующие ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении (парламента страны). Здание штурмовали сотни людей.

Как сообщает издание News.am, протестующие без особого сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний парламента. Среди прочего, они требовали встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.

Большое число протестующих собралось также перед резиденцией президента Армении Армена Саркисяна.

Участники акции выражали недовольство по поводу подписания соглашения (по их мнению, оно предусматривает значительные территориальные уступки).

Кроме того, протестующие штурмовали здание правительства Армении на Площади Республики в центре Еревана. Они ворвались в главный корпус правительственных зданий, полицейские особого сопротивления не оказали, сообщает News.am.

Демонстранты дошли до зала заседаний правительства и потребовали, чтобы премьер-министр Никол Пашинян вышел к ним, сообщает агентство “Новости-Армения”.

Пашиняна и его министров в здании не оказалось.

Также есть информация, что в центре Еревана произошла стычка между демонстрантами и охранниками спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Они пытались вытащить его из автомобиля, выкрикивали ругательства. В итоге участники акции добрались до Мирзояна и избили его. Позже стало известно, что Мирзоян в больнице.

Сегодня утром премьер Армении Пашинян сообщил в Facebook, что по факту нападения на спикера задержаны уже двое человек.

Кроме того, Пашинян утверждает, что в ходе ночных протестов в Ереване демонстранты обокрали его резиденцию.

“Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, “во имя родины”, — написал он в Facebook.

Пашинян уточнил, что продолжает находиться в Армении и исполнять обязанности премьер-министра страны.

Huge Protest in #Yerevan after #Armenia, #Azerbaijan and #Russia sign #NagornoKarabagh peace deal

Protesters broke into parliament and government buildings, shouting “We will not give it up.”

Full Story: https://t.co/rFQ3yeryyT pic.twitter.com/lK2f3JR7FH

— Global News (@GlbBreakNews) November 10, 2020