В ночь на вторник, 10 ноября, в Ереване начались волнения после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании соглашения с Азербайджаном и Россией об окончании войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Так, сотни недовольных соглашением людей вышли на центральную площадь Еревана у зданий правительства и парламента страны. Они выкрикивали “Не отдадим!”, информирует агентство “Новости-Армения”.

Протестующие ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении (парламента страны). Здание штурмовали сотни людей.

Как сообщает издание News.am, протестующие без особого сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний парламента. Среди прочего, они требовали встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.

Большое число протестующих собралось также перед резиденцией президента Армении Армена Саркисяна.

Участники акции выражали недовольство по поводу подписания соглашения (по их мнению, оно предусматривает значительные территориальные уступки).

Кроме того, протестующие штурмовали здание правительства Армении на Площади Республики в центре Еревана. Они ворвались в главный корпус правительственных зданий, полицейские особого сопротивления не оказали, сообщает News.am.

Демонстранты дошли до зала заседаний правительства и потребовали, чтобы премьер-министр Никол Пашинян вышел к ним, сообщает агентство “Новости-Армения”.

Пашиняна и его министров в здании не оказалось.

Также есть информация, что в центре Еревана произошла стычка между демонстрантами и охранниками спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Они пытались вытащить его из автомобиля, выкрикивали ругательства. В итоге участники акции добрались до Мирзояна и избили его. Позже стало известно, что Мирзоян в больнице.

Сегодня утром премьер Армении Пашинян сообщил в Facebook, что по факту нападения на спикера задержаны уже двое человек.

Кроме того, Пашинян утверждает, что в ходе ночных протестов в Ереване демонстранты обокрали его резиденцию.

“Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, “во имя родины”, — написал он в Facebook.

Пашинян уточнил, что продолжает находиться в Армении и исполнять обязанности премьер-министра страны.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха длится не первое десятилетие. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

Позднее власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Перед тем военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о частичной мобилизации в стране 28 сентября.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.

На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина помочь в “обеспечении безопасности” страны.