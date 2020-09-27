Об этом в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
“По решению правительства, в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступает в силу с момента публикации”, — написал он.
Премьер призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии.
Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал авиационную и артиллерийскую атаку.