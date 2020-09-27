Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.

Об этом в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“По решению правительства, в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступает в силу с момента публикации”, — написал он.

Премьер призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.