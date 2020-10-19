Во вторник, 20 октября, народные депутаты рассмотрят проект постановления №4228 - по противодействию распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, в постановлении говорится следующее:

рекомендовать президенту создать национальный штаб по противодействию биологическим угрозам и возглавить его. Этот национальный штаб будет координировать деятельность всех органов власти;

обеспечить бесплатную диагностику и тестирование на коронавирусной болезни, а именно: создать региональные сети вирусологических лабораторий общей мощностью более 100 000 исследований в сутки

формирование мобильных бригад для забора у пациентов биоматериала;

формирование мобильных бригад для забора у пациентов биоматериала; создание лабораторий в системе медучреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и Минздрава Украины.

Также в постановлении говорится об обеспечении потребностей и обновление материально-технической базы экстренной медицинской помощи. Оснащение медоборудованием больниц, создание трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты, обеспечение инфекционных больниц двухмесячных запасом лекарств.

Среди задач постановления определяется и следующее: производство отечественных ПЦР-тестов, введение государственной программы разработки и производства лекарств для лечения и профилактики COVID-19.

Спикер парламента Дмитрий Разумков предложил завтра заслушать информацию от министра здравоохранения Максима Степанова.

“Есть предложение завтра пригласить министра здравоохранения (Максима Степанова) для заслушивания информации о текущем состоянии и борьбы с коронавируса в Украине”, – отметил Разумков.