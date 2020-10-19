Об этом сообщают #Буквы.
Так, в постановлении говорится следующее:
- рекомендовать президенту создать национальный штаб по противодействию биологическим угрозам и возглавить его. Этот национальный штаб будет координировать деятельность всех органов власти;
- обеспечить бесплатную диагностику и тестирование на коронавирусной болезни, а именно: создать региональные сети вирусологических лабораторий общей мощностью более 100 000 исследований в сутки
формирование мобильных бригад для забора у пациентов биоматериала;
- создание лабораторий в системе медучреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и Минздрава Украины.
Также в постановлении говорится об обеспечении потребностей и обновление материально-технической базы экстренной медицинской помощи. Оснащение медоборудованием больниц, создание трехмесячного запаса средств индивидуальной защиты, обеспечение инфекционных больниц двухмесячных запасом лекарств.
Среди задач постановления определяется и следующее: производство отечественных ПЦР-тестов, введение государственной программы разработки и производства лекарств для лечения и профилактики COVID-19.
Спикер парламента Дмитрий Разумков предложил завтра заслушать информацию от министра здравоохранения Максима Степанова.
“Есть предложение завтра пригласить министра здравоохранения (Максима Степанова) для заслушивания информации о текущем состоянии и борьбы с коронавируса в Украине”, – отметил Разумков.
- Во вторник, 20 октября, в сессионном зале Парламента с посланием выступит президент Владимир Зеленский.