Такое заявление сделала на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Маргарет Харрис, информирует агентство Reuters.
Она подчеркнула важность тщательной проверки вакцин на эффективность и безопасность.
По словам Харрис, ни одна из вакцин-кандидатов во время клинических испытания пока не продемонстрировала эффективности на уровне 50 %, что необходимо по стандартам ВОЗ.
“Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза (испытания, – ред.) должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна”, – отметила представительница ВОЗ, говоря о вакцинах, которые проходят клинические испытания на людях.
При этом она не назвала конкретную вакцину-кандидата.
Харрис добавила, что все данные, полученные во время испытаний, должны быть опубликованы и сопоставлены между собой.
“Многие люди были вакцинированы, но мы так и не знаем, действует ли вакцина… На данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна”, – заявила она.
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