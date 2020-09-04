Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что широкомасштабная вакцинация от коронавируса СОVID-19 будет происходить не ранее середины 2021 года.

Такое заявление сделала на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Маргарет Харрис, информирует агентство Reuters.

Она подчеркнула важность тщательной проверки вакцин на эффективность и безопасность.

По словам Харрис, ни одна из вакцин-кандидатов во время клинических испытания пока не продемонстрировала эффективности на уровне 50 %, что необходимо по стандартам ВОЗ.

“Мы действительно не ожидаем массовой вакцинации до середины следующего года. Третья фаза (испытания, – ред.) должна занять больше времени, потому что нам необходимо увидеть, насколько вакцина защищает от болезни и насколько она безопасна”, – отметила представительница ВОЗ, говоря о вакцинах, которые проходят клинические испытания на людях.

При этом она не назвала конкретную вакцину-кандидата.

Харрис добавила, что все данные, полученные во время испытаний, должны быть опубликованы и сопоставлены между собой.

“Многие люди были вакцинированы, но мы так и не знаем, действует ли вакцина… На данном этапе у нас нет четкого сигнала о том, насколько она эффективна и безопасна”, – заявила она.