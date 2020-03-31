Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что ВОЗ по-прежнему рекомендует людям, которые не больны короновирусом COVID-19 и которые не ухаживают за больными, не носить маски.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, сообщает CNN.

“Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какую-либо потенциальную пользу”, – сказал доктор Майк Райан.

Он отметил, что в мире сейчас наблюдается глобальная нехватка масок и других медикаментов.

“В настоящее время люди, наиболее подверженные риску заражения этим вирусом, являются передовыми работниками здравоохранения, которые подвергаются воздействию вируса каждую секунду каждого дня. Мысль о том, что у них нет масок, ужасна”, – добавил Райан.

Кроме того, эпидемиолог по инфекционным заболеваниям в ВОЗ доктор Мария Ван Керхове, добавила, что организация “отдает приоритет использованию масок для тех, кто в этом больше всего нуждается” – передовым работникам здравоохранения.

“В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, но рекомендуем в качестве меры для предотвращения дальнейшего распространения от вас, если вы заболели. Мы рекомендуем носить маски людям, которые находятся дома и больны, и людям, которые ухаживают за больными”, – сказала она.