Об этом он сказал на брифинге в понедельник, сообщает CNN.
“Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какую-либо потенциальную пользу”, – сказал доктор Майк Райан.
Он отметил, что в мире сейчас наблюдается глобальная нехватка масок и других медикаментов.
“В настоящее время люди, наиболее подверженные риску заражения этим вирусом, являются передовыми работниками здравоохранения, которые подвергаются воздействию вируса каждую секунду каждого дня. Мысль о том, что у них нет масок, ужасна”, – добавил Райан.
Кроме того, эпидемиолог по инфекционным заболеваниям в ВОЗ доктор Мария Ван Керхове, добавила, что организация “отдает приоритет использованию масок для тех, кто в этом больше всего нуждается” – передовым работникам здравоохранения.
“В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, но рекомендуем в качестве меры для предотвращения дальнейшего распространения от вас, если вы заболели. Мы рекомендуем носить маски людям, которые находятся дома и больны, и людям, которые ухаживают за больными”, – сказала она.
- Представитель Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко заявил, что за хождение украинцев по улицам без медицинских масок, а также за приготовление шашлыков на природе – не есть основанием для штрафа.