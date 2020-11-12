Об этом говорится на сайте ВОЗ.

Микробы окружают нас повсюду, как в окружающей среде, так и в нашем организме. Когда человек восприимчив и встречается с патогенами (болезнетворными организмами), это может привести к болезни и смерти. У организма есть много способов защиты. Кожа, слизь и реснички (микроскопические волоски, которые выводят мусор от легких) работают как физические барьеры, в первую очередь предотвращающие попадание патогенов в организм.

Когда патоген действительно заражает организм, срабатывает защита, называемая иммунной системой, и патоген атакуется.

Естественная реакция организма

Патоген – это бактерия, вирус, паразит или грибок, которые могут вызывать заболевание в организме. Каждый патоген состоит из нескольких частей, обычно уникальных для конкретного патогена и болезни, которую он вызывает. Частица патогена, вызывающая образование антител, называется антигеном. Антитела, вырабатываемые в ответ на антиген патогена.

Антитела можно представить как солдата в системе защиты организма. Каждое антитело или солдат обучено распознавать один конкретный антиген. В нашем организме тысячи различных антител. Когда человеческий организм впервые подвергается воздействию антигена, иммунной системе требуется время, чтобы отреагировать и выработать антитела, специфичные к этому антигену.

Тем временем человек может заболеть.

После выработки антител они работают с остальной иммунной системой, чтобы уничтожить патоген и остановить болезнь. Антитела к одному патогену обычно не защищают от другого патогена, за исключением случаев, когда два патогена очень похожи друг на друга, как двоюродные братья. Как только организм вырабатывает антитела в своем первичном ответе на антиген, он также создает продуцирующие антитела клетки памяти, которые остаются живыми даже после того, как патоген уничтожается. Если организм подвергается воздействию одного и того же патогена более одного раза, реакция антител будет намного быстрее и эффективнее, чем в первый раз, потому что тогда срабатывают клетки памяти.

Как вакцины помогают

Вакцины содержат ослабленные или мертвые части определенного антигена, которые способен вызвать иммунный ответ в организме. Новые вакцины содержат скорее проект антигенов, нежели сам антиген. Независимо от того, состоит ли вакцина из самого антигена или из схемы, по которой организм будет вырабатывать антиген, эта ослабленная версия не вызовет болезни у человека, получающего вакцину, но она заставит иммунную систему реагировать так же, какая будет у него при первом контакте с настоящим патогеном.

Некоторые вакцины требуют введения нескольких доз с разницей в недели или месяцы. Иногда это необходимо для выработки долгоживущих антител и продуцирования клеток памяти. Таким образом, организм обучается бороться с конкретным болезнетворным организмом, накапливая память о патогене, чтобы быстро бороться с ним в будущем.

Коллективный иммунитет

Когда кого-то вакцинируют, он, скорее всего, будет защищен от определенного заболевания. Но делать прививку можно не всем. Например, люди, у которых тяжелые заболевания (рак или ВИЧ), или тяжелая форма аллергии на некоторые компоненты вакцины, не могут быть вакцинированы. Но эти люди могут быть защищены, если они живут среди вакцинированных людей. Когда много людей в обществе вакцинированы, патогену трудно циркулировать, потому что большинство людей, с которыми он встречается, обладают иммунитетом. Таким образом, чем больше вакцинируются другие, тем меньше вероятность того, что люди, которые не могут быть защищены вакцинами, даже подвергнутся риску контакта с вредными патогенами. Это называется коллективным иммунитетом.

Коллективный иммунитет вырабатывается, когда 95-98% людей в обществе вакцинированы.

Стоит отметить, но ни одна вакцина не обеспечивает 100% защиты, а коллективный иммунитет не обеспечивает полной защиты тех, кто не может быть вакцинирован.

На протяжении всей истории люди успешно разрабатывали вакцины от ряда опасных для жизни заболеваний, включая менингит, столбняк, корь и полиомиелит.

В начале 1900-х годов полиомиелит был глобальным заболеванием, ежегодно парализующим сотни тысяч людей. К 1950 году были разработаны две эффективные вакцины против этой болезни. Но вакцинация в некоторых частях мира все еще не была достаточно распространенной, чтобы остановить распространение полиомиелита, особенно в Африке.

В 1980-х годах начались совместные всемирные усилия по искоренению полиомиелита на планете. В течение нескольких десятилетий вакцинация от полиомиелита охватила все континенты. Миллионы людей были вакцинированы, и в августе 2020 года африканский континент был провозглашен как свободный от полиомиелита. Тем не менее полиомиелит остается в Пакистане и Афганистане.