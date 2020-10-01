Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что вакцина от коронавируса COVID-19 может появиться в Украине во второй половине 2021 года.

Об этом в интервью “Общественном” сообщил руководитель офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

“Мы имеем более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии развития в лабораториях или на разных типах испытаний. И из них уже 8 вакцин, которые находятся в третьей фазе клинических испытаний, и еще одну вакцину сейчас рассматриваем. Поэтому на самом деле мы имеем 9 вакцин, которые до конца декабря 2020 года должны показать результаты, которые мы сможем начать изучать. Если все будет получаться очень хорошо, то вакцина в Украине может быть в наличии во второй половине 2021 года для людей из уязвимых групп населения”, – сказал он.

Хабихт также отметил, что не существует определенного единственного препарата, который бы вылечил людей от COVID-19. Также нет ни одного “чудодейственного” препарата, который человек мог бы принимать дома в случае легкого течения.

“Последние испытания отмечают, что некоторые кортикостероиды, такие как дексаметазон, дают определенный эффект, если применять их для пациентов, которые уже находятся на вентиляции. Это касается очень серьезных случаев в больницах, где обеспечивается искусственная вентиляция легких. Результаты показывают, что использование этого препарата прежде всего уменьшает вероятность наступления смерти в 5 раз. Также необходимо помнить о кислородной терапии, которая также уменьшает вероятность негативных результатов лечения”, – объяснил представитель ВОЗ.